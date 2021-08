Top Secret UFO: rivelazioni, su Netflix in streaming da oggi

Top Secret UFO: Rivelazioni, la nuova docuserie sugli alieni in arrivo oggi 3 agosto su Netflix, è disponibile in streaming per tutti gli appassionati!

Top Secret UFO Projects: Declassified, questo il titolo originale, torna a indagare su uno dei maggiori misteri che da sempre appassiona milioni di persone nel mondo, ovvero quello che riguarda l'esistenza degli extraterrestri. La serie ha scelto di approfondire ulteriormente la questione, puntando all'ampia fetta di pubblico che da sempre si appassiona a questo genere di opere. La serie è divisa in quattro parti e nasce dalla collaborazione con J.J. Abrams. Esaminerà "il nostro fascino per gli oggetti volanti non identificati e quale influenza il governo americano, le redditizie compagnie private e i militari possono avere nel proteggere la verità dietro i fenomeni extraterrestri per portare avanti i propri programmi". Top Secret UFO: Rivelazioni è descritta anche come una "serie televisiva con le informazioni e le prove più recenti che espongono i progetti governativi più segreti che hanno gestito i contatti e gli insabbiamenti della presenza extraterrestre sulla Terra".

Di recente, il New York Times ha rivelato che il Pentagono ha segretamente seguito gli UFO per anni. Come si legge nel rapporto: "Nei 600 miliardi di dollari di budget annuali del Dipartimento della Difesa, i 22 milioni di dollari spesi per l'Advanced Aerospace Threat Identification Program erano quasi impossibili da tracciare". Per anni, il programma ha indagato su segnalazioni di oggetti volanti non identificati, secondo funzionari del Dipartimento della Difesa, interviste con partecipanti al programma e registrazioni ottenute dal Times. Era gestito da un funzionario dell'intelligence militare, Luis Elizondo, al quinto piano dell'anello C del Pentagono. La storia del NYT ha dato il via a una nuova ondata di interesse per gli UFO. Proprio il mese scorso, il Pentagono ha finalmente consegnato il rapporto richiesto dal Congresso ed è giunto alla conclusione che non vi sia "alcuna prova convincente che veicoli spaziali alieni siano stati effettivamente individuati". Ovviamente, chi è convinto dell'esistenza degli alieni non crederà alle parole del Pentagono. Semmai, crederà che il Pentagono e il governo stiano collaborando per coprire una verità troppo grande per essere svelata.

Top Secret UFO: rivelazioni è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.