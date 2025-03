Too Hot To Handle Italia: quando arriva su Netflix il reality, con un conduttore d'eccezione

Il noto format internazionale sta per sbarcare su Netflix Italia, la piattaforma streaming ha svelato il nome del conduttore dell'iconico reality show che arriva per la prima volta nel nostro paese.

Preparatevi a un'esplosione di seduzione e autocontrollo: Too Hot to Handle: Italia debutterà in esclusiva su Netflix il prossimo venerdì 9 maggio. Prodotto da Fremantle Italia, l'adattamento italiano del celebre format internazionale promette di alzare ulteriormente la temperatura, come suggeriscono le prime immagini del teaser trailer rilasciato dalla piattaforma streaming.

A guidare i concorrenti in questa esperienza unica sarà un ospite d'eccezione: Fred De Palma. Con il suo carisma e la sua energia travolgente, il noto artista accompagnerà il gruppo di single più hot del momento in un viaggio fatto di tentazioni, emozioni e sfide personali.

Un gioco di desiderio e disciplina

In un'esclusiva location da sogno, un gruppo di giovani attraenti dovrà confrontarsi con la più grande delle prove: rinunciare al sesso. Per aggiudicarsi il montepremi in palio, i concorrenti dovranno resistere a ogni forma di contatto fisico, inclusi baci e rapporti intimi. Ogni infrazione comporterà una decurtazione del montepremi, mettendo alla prova la loro forza di volontà. Il format, giunto alla sua sesta stagione nella versione originale, si basa su un concept avvincente: trasformare l'attrazione fisica in connessioni più profonde.

Un successo globale che approda in Italia

Dopo il consenso di pubblico delle edizioni in Brasile e America Latina, Too Hot to Handle si espande in Europa con l'arrivo delle versioni italiane e francesi. Il reality show ha già conquistato milioni di spettatori grazie al suo mix esplosivo di tensione, dinamiche sentimentali e colpi di scena inaspettati ed è pronto a sbarcare sul vecchio continente.

Too Hot to Handle: Italia è scritto da Paola Papa con Silvia Bizzotto, Toto Coppolino, Caterina Gaia, Riccardo Lupoli, Vincenzo Maiorana e Francesco Narracci. Prodotto da Fremantle Italia, il programma si prepara a diventare uno degli show più discussi della stagione.

Chi è Fred De Palma

Pseudonimo di Federico Palana, è un rapper e cantante italiano nato il 3 novembre 1989 a Torino. Ha iniziato la sua carriera musicale partecipando a contest di freestyle nelle scene hip hop di Torino e Milano, dove ha incontrato Dirty C con cui ha fondato il gruppo Royal Rhymes. Nel 2011, il duo ha pubblicato l'album "Royal Rhymes".

Nel 2012, Fred De Palma ha intrapreso la carriera da solista con l'album "F.D.P." e ha collaborato con Gué Pequeno e Luchè e con artisti internazionali come Ana Mena e la cantante brasiliana Anitta. Nel 2024, Fred De Palma ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il cielo non ci vuole. Durante la serata dedicata alle cover ha duettato con gli Eiffel 65 in un medley delle loro canzoni.