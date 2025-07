Too Hot To Handle Italia, le coppie oggi: chi sta ancora insieme? Indizi social e retroscena

L'estate di Too Hot To Handle Italia, il reality delle tentazioni distribuito da Netflix, ci ha immerso in un vortice di passioni proibite, attrazioni magnetiche e svolte inaspettate. Ora che i riflettori si sono spenti, una domanda cruciale persiste: quali legami e quali coppie hanno davvero resistito alla prova del tempo, fuori dalla villa?

Alessandro e Carlotta: tra regole infrante e segnali d'amore

Tra le coppie più esplosive del programma, quella formata dai due romani ha acceso la miccia fin dal primo episodio. Il loro percorso è stato un susseguirsi di sguardi intensi, regole infrante e momenti ad alta tensione, interrotti puntualmente da Lana, l'assistente virtuale che vegliava sui loro progressi. Se inizialmente sembrava dominare l'attrazione fisica, con il tempo per Alessandro e Carlotta qualcosa è mutato. La luce verde conquistata nella seconda metà del reality ha rivelato una maturazione emotiva significativa, e i social sembrano confermarlo.

Carlotta ha recentemente condiviso un video piuttosto eloquente su TikTok, accompagnato da una domanda che recitava: "Stai ancora con Alessandro?". Il suo "mi piace" a questo commento, unito all'atmosfera romantica del video e ad altri segnali sui social, suggerisce una continuazione della loro relazione. Sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali, il clima di speranza tra i fan è palpabile.

Carlotta e Alessandro di Too Hot To Handle Italia

Michelle e Klodian: la coppia che ha detto no ai soldi

Anche per questa coppia la scintilla è scoccata all'interno della villa, ma il loro legame è stato sottoposto a un'ardua prova. Lana ha proposto a Klodian 20.000 euro in contanti per lasciare il programma e Michelle. La sua risposta? Un sonoro rifiuto. "Ho riflettuto a lungo sull'aspetto economico, ma i miei dubbi non riguardavano Michelle. Sono insicurezze che mi porto dentro da tempo", ha confidato lui.

Una volta concluso il programma, la coppia si è concessa una romantica evasione a Venezia, lontano dagli sguardi indiscreti. Michelle, inoltre, ha preso parte a un trend su TikTok in cui raccontava come ha conosciuto il suo fidanzato: l'ultima immagine del video? Proprio lei, abbracciata a Klodian.

Ibiza e Daniele: amore silenzioso ma duraturo?

Hanno lasciato il programma mano nella mano, ma dopo Too Hot To Handle - Italia, i due giovani sono svaniti dai radar. Nessuna foto insieme, nessuna storia di coppia, nemmeno un reciproco follow su Instagram. Tutto finito? Non proprio. Durante una diretta su TikTok, Ibiza ha confessato di essere "totalmente innamorata".

Klodian e Michelle di Too Hot To Handle Italia

La ragazza ha mostrato con orgoglio la collana ricevuta in regalo da Daniele durante il reality. I fan più attenti hanno notato che i due hanno visitato gli stessi posti - tra cui Disneyland Paris - e che hanno festeggiato insieme il 26° compleanno di lei e San Valentino, con una dedica che parla chiaro: "For my Valentine, I love you. Your Love."

Gli altri partecipanti al reality di Netflix

E le altre coppie? Alessia e Jacopo sembravano promettenti: lei ha persino rivelato di aver ottenuto la luce verde con lui, una scena però mai trasmessa. Un taglio di montaggio o una storia che non ha varcato i confini del reality? Alessia ha chiarito che la loro relazione "è durata quanto un gatto in tangenziale", mentre nulla di certo si sa su Yomeli e Maurilio: tra loro la fiamma sembra essersi spenta ancor prima dei titoli di coda.