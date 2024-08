Tony: in lavorazione il biopic su Anthony Bourdain con protagonista Dominic Sessa

La vita di Anthony Bourdain sta per arrivare sul grande schermo. Dominic Sessa, che ha debuttato l'anno scorso in The Holdovers di Alexander Payne, è pronto a interpretare l'amata icona del mondo della cucina in un biopic prodotto da A24 e dalla Star Thrower Entertainment di King Richard.

Alcuni dettagli

Matt Johnson, già autore dell'apprezzato film Blackberry, sarà il regista di una sceneggiatura di Todd Bartels e Lou Howe. A24 è in trattative per produrre con Trevor White e Tim White sotto Star Thrower. Anche Johnson e Matthew Miller produrranno il film. A24 e Star Thrower hanno recentemente realizzato Eternity, con Miles Teller ed Elizabeth Olsen.

The Holdovers: Paul Giamatti e Dominic Sessa

Bourdain è salito alla ribalta come cronista della scena dei ristoranti rock-and-roll di New York con il suo libro di memorie Kitchen Confidential. In seguito è diventato il volto dei viaggi e del cibo nel mondo con la serie No Reservations, andata in onda per otto stagioni su Travel Channel, e successivamente con Parts Unknown sulla CNN, che ha condotto fino alla sua morte nel 2018.

Kitchen Confidential è stato trasformato in una serie televisiva nel 2005 con Bradley Cooper nel ruolo di Bourdain. Più recentemente, la vita di Bourdain è stata oggetto del documentario Roadrunner del 2021.

Dominic Sessa è diventato noto grazie a The Holdovers - Lezioni di vita, il film ha partecipato ai BAFTA con sette nomination, vincendone due, che sono andate a Susan Shopmaker per il casting e a Da'Vine Joy Randolph per la miglior attrice non protagonista. Inoltre ha ricevuto 5 candidature agli Oscar. Paul Giamatti è il protagonista di The Holdovers nel ruolo di un insegnante di una scuola del New England che è costretto a rimanere nel campus durante le festività natalizie, dovendo cercare di gestire alcuni studenti. Il professore stringe però, inaspettatamente, un legame con uno di loro (Dominic Sessa) e con la capo cuoca, che ha perso da poco un figlio in Vietnam (Da'Vien Joy Randolph).