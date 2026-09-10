Venezia 83, Toni Servillo: “I ragazzi non riescono a sostenere i prezzi del Lido”

"I prezzi per i ragazzi alla Mostra del Cinema di Venezia sono troppo alti". Se anche un attore del calibro di Toni Servillo interviene sulla questione, allora forse il tema è molto più attuale e importante di quanto possa sembrare. Il protagonista di Scherzetto di Mario Martone, presentato fuori concorso al Lido, ha parlato così nella video intervista a Movieplayer.it. riguardo ai costi logistici che devono sostenere i tanti appassionati che, ogni anno, accorrono in laguna.

Mostra del Cinema di Venezia: le parole di Servillo a Movieplayer

Uno spunto che si lega al contesto di Scherzetto, in quanto il nuovo film di Martone è ambientato a Napoli. Una delle città maggiormente colpite dall'implacabile dell'overturism. Un fenomeno che, di fatto, rischia di snaturare l'identità del luoghi. Un concetto non solo italiano, ma anche internazionale. Servillo, infatti, ha citato Lisbona e la difficoltà per gli studenti di trovare alloggi a prezzi decenti. Stessa cosa per gli accreditati alla Mostra del Cinema, che devono confrontarsi con tariffe fuori scala.

"Sono molto legato per varie ragioni a Lisbona dove mi capita di andare spesso e dove ho lavorato in passato. Ho conosciuto una città completamente diversa da quella di oggi, e lì il problema più grande del cosiddetto overtourism. I ragazzi da altre zone del Portogallo vogliono andare a vivere a Lisbona e a studiare o a lavorare non trovano una casa con prezzi decenti da affittare", spiega Servillo, citando poi il caso di Venezia: "Lo stesso problema c'è alla Mostra del Cinema: noi venivamo con i sacchi a pelo a vedere i film quando eravamo ragazzini, ma oggi un ragazzo che vuole prendere una stanza o affittare una casa, non può seguire il festival perché è diventato un affare per chi ha un alloggio. Sentivo addirittura di poltrone in affitto... Una follia".