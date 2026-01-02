Tommy Lee Jones: la figlia Victoria trovata morta in un hotel a San Francisco

La figlia della star Tommy Lee Jones, Victoria Jones sarebbe stata trovata morta nelle prime ore di Capodanno in un hotel di San Francisco. Le indagini della polizia si concentrano sul decesso della 34enne dopo che il cadavere è stato rinvenuto sul pavimento dell'hotel da un altro ospite della struttura.

Il Daily Mail ha diffuso i primi dettagli della tragica notizia, ancora priva di conferme ufficiali. Secondo quanto anticipato la polizia di San Francisco sarebbe intervenuta in seguito alla segnalazione di un'emergenza medica presso il Fairmont Hotel di San Francisco intorno alle 3:14 di giovedì mattina. La segnalazione sarebbe partita da un altro ospite che ha visto la donna in terra priva di sensi sul pavimento del 14° piano. Dopo l'intervento dei soccorsi, la donna sarebbe stata dichiarata morta sul posto e il caso è stato deferito al medico legale della città per le indagini, ha dichiarato la polizia.

L'identità della donna non è stata formalmente confermata in attesa della notifica del medico legale, ma secondo le anticipazioni fornite si ritiene che si tratti di Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones. Attualmente le autorità non hanno rilasciato informazioni sulla causa del decesso, anche se avrebbero escluso l'ipotesi di un omicidio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa sappiamo finora sulla morte della figlia di Tommy Lee Jones

Quando Victoria Jones è stata trovata prima di sensi sul pavimento del Fairmount Hotel, il personale inizialmente pensava che fosse svenuta perché ubriaca dopo i festeggiamenti di Capodanno.

Sebbene il personale abbia immediatamente eseguito la rianimazione cardiopolmonare e chiamato un'ambulanza, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto allertando la polizia, giunta in hotel intorno alle 3:14 ora locale, dopo una segnalazione di emergenza medica, secondo il Dipartimento di Polizia di San Francisco.

Secondo le prime informazioni non vi sarebbero stati segni di violenza e non sono stati trovati strumenti per il consumo di droga sulla scena. Non ci sarebbero neppure indicazioni di un possibile suicidio. Non è ancora chiaro se la donna fosse ospite dell'hotel o come sia finita al 14° piano. La causa del decesso è ancora sconosciuta.

Page Six ha confermato la morte di Victoria Jones, mentre un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che i paramedici erano inizialmente intervenuti per un'emergenza medica all'indirizzo dell'hotel alle 2:52 ora locale.

"Ai presenti sono state fornite istruzioni per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) secondo i registri del CAD", ha dichiarato il portavoce.

Al momento il portavoce di Tommy Lee Jones, che ha avuto Victoria dalla seconda moglie Kimberlea Cloughley, non ha commentato la notizia.

Da ragazza, Victoria Jones ha avuto alcune esperienze come attrice recitando a fianco del padre in Men in Black II. È apparsa anche in un episodio della serie One Tree Hill e in Le tre sepolture, diretto da suo padre.

Nel 2006, Tommy Lee ha dichiarato al New Yorker che Victoria era una "brava attrice, è iscritta al sindacato attori, parla uno spagnolo impeccabile... Quando era piccola, ho detto a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". In seguito Victoria ha abbandonato la recitazione, ma è apparsa spesso a fianco del padre sui red carpet.

Nel corso del 2025 sarebbe stata arrestata almeno tre volte, secondo i documenti ottenuti dal New York Post. Ad aprile, era stata arrestata nella contea di Napa per ostacolo alla pubblica sicurezza, stato di ebbrezza e possesso di una sostanza stupefacente, come dimostrano i documenti del tribunale. A maggio era stata arrestata nella contea di Santa Cruz e a giugno, di nuovo nella contea di Napa, era stata fermata per violenza domestica e abuso sugli anziani per poi essere stata rilasciata su cauzione. Secondo i verbali del tribunale, Jones si era dichiarata non colpevole in entrambi i casi.