Tommaso Zorzi rompe con Francesco Oppini, mamma Alba Parietti in soccorso del figlio

Sembra completamente finita l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la lite tra i due ex gieffini potrebbe essere legata a frasi omofobe. Nel frattempo mamma Alba Parietti è intervenuta su Instagram e, per difendere il figlio Francesco, ha gettato benzina sul fuoco.

Il Grande Fratello Vip 5 continua a creare drammi e dinamiche a quattro mesi dalla fine, le amicizie costruite nella casa si rafforzano e si rompono. Dopo la crisi tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, è arrivata quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rapporti su cui gli autori avevano spinto troppo creando nei fan delle aspettative che i protagonisti non sono riusciti a mantenere.

Martedì 27 luglio si è definita la rottura tra il vincitore del reality e il figlio della Parietti. Tommaso non ha gradito l'attacco su Twitter di un amico di Francesco, Fabio Cerioli, che ha polemizzato per una storia su Instagram di Zorzi. Poco dopo una fan di Oppini ha mandato a quel paese Tommaso invitandolo a difendere Francesco, senza specificare da cosa. Questi due episodi hanno fatto precipitare la situazione, alla fan di Oppini Zorzi ha risposto "credo che dopo le recenti uscite e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la sua strada. a presto!". Subito dopo ha smesso di seguire l'ex amico su Instagram. Per inciso va detto che entrambi gli utenti hanno cancellato i loro 'killer post' dai social.

I motivi della rottura sembrano risalire a frasi e comportamenti omofobi di Francesco e dei suoi amici. Poche settimane fa, in una diretta su Instagram di un amico di Francesco Oppini, era stata pronunciata la parola "fr.cio" ma nessuno era stato pronto a condannare l'atto, anzi: in sottofondo si sentivano solo risate. Il giorno dopo, in seguito alle polemiche sui social, Francesco Oppini aveva chiesto scusa a nome dell'amico, dicendo "Luca ha fatto una pirlata". In molti però avevano giudicato la pezza peggiore del buco. Dopo la rottura tra i due gieffini sono girati anche screenshot e video in cui la parola "fr..cio" e "ricc..one" venivano liberamente e normalmente usate da Oppini e dai suoi amici.

Mentre sui social si è scatenata la guerra tra le relative tifoserie, è intervenuta Alba Parietti, che su Instagram ha voluto difendere il figlio e, nello stesso tempo, offendere Tommaso. La Parietti infatti ha scritto "Infierire contro le debolezze, gli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire sé stessi. Significa fallire come esseri umani". Dopo aver dato tra le righe del fallito a Zorzi, Alba ha sostenuto che non sono le parole a ferire ma il contesto "Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato".

Le sue parole avranno ferito Tommaso? L'influencer milanese non ha replicato per ora alla Parietti, si gode le vacanze in Sardegna con Cristina e Stefano, due amici storici, mentre Alba è riuscita ancora una volta a spostare l'attenzione: in queste ore in tendenza sui social è finita lei.