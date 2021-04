Tommaso Zorzi e la confessione hot su Radio 105: "Ho fatto un cameo in un bukkake"

Ospite di 105 Take Away Tommaso Zorzi si è preso gioco di Daniele Battaglia e Diletta Leotta con una rivelazione hot che ha lasciato senza parole i conduttori di Radio 105.

Daniele Battaglia e Diletta Leotta conducono dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 105 il programma Take Away, oggi tra gli ospiti per una breve intervista c'era Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista de L'Isola dei famosi 2021. Daniele nella presentazione ha detto che lui avrebbe provato a fare il serio con il suo ospite ma l'approccio di Zorzi ha messo al tappeto i buoni propositi.

Quando Battaglia gli ha chiesto quale fosse stata la sua prima apparizione televisiva Tommaso ha risposto: ""Ho fatto un cameo in bukkake". Il conduttore è scoppiato a ridere, si è tolto la cuffia da testa urlando "no, non si può....è stato un piacere Tommaso". Diletta Leotta è rimasta per un attimo senza parole poi ha iniziato a ridere accasciandosi sotto al tavolo. I tre protagonisti della gag hanno continuato a ridere per alcuni minuti poi la Liotta ha confessato di conoscere il termine solo perché "il nostro amico Jake La Furia me l'ha messo nelle parole vietate di Instagram".

Tornata la calma l'intervista è proseguita con Zorzi che ha parlato del Punto Z, la trasmissione in onda ogni mercoledì sera alle 20:45 su Mediasetplay, una piattaforma che gli permette di esprimersi più liberamente. Stasera il programma prevede la presenza in studio di Francesco Oppini mentre gli ispiti saranno Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini.