Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini: “è ipocrita e mi fa pena”

Tommaso Zorzi su Instagram ha attaccato duramente Matteo Salvini accusandolo di ipocrisia: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è scagliato contro la Lega che ha presentato più di 700 emendamenti al Senato per affossare il Ddl Zan.

In questi giorni è in discussione al Senato l'approvazione del Ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia, le discriminazioni basate sull'identità di genere, fortemente osteggiata dalla destra italiana, in particolare dalla Lega, che ha presentato più di 700 emendamenti al Senato nel tentativo di affossarla.

Oggi ad attaccare Matteo Salvini è stato Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto sottolineare l'ipocrisia del leader della Lega, difensore dei 'valori della famiglia tradizionale' nonostante sia divorziato, padre di 2 figli avuti da due donne diverse e legato da qualche anno ad una ragazza che ha 20 anni meno di lui.

"Volevo soffermarmi sulla Lega che è quella che ha presentato oltre 700 emendamenti. Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di molto torbido perché sennò non si spiegano certe cose. Salvini porta avanti la bandiera della famiglia tradizionale, divorziato e attualmente porta avanti una relazione con una ragazza che potrebbe essere sua figlia".

Tommaso Zorzi ha chiesto anche a Salvini di fare chiarezza sui vaccini, l'influencer afferma che il leader della Lega teme di perdere i voti dei no vax dichiarando di essersi vaccinato: "Sui vaccini, tu non vuoi dire se sei vaccinato o meno perché altrimenti rischieresti di perdere i voti dei novax, eh Salvini? Io sarei anche di destra ma in Italia non è votabile la destra, è intellettualmente impossibile".

Alla fine Zorzi afferma che la destra italiana è cosa ben diversa dalla destra europeista occidentale, in effetti in molti partiti conservatori, dalla Germania alla Scozia al Regno Unito ci sono stati ministri dichiaratamente gay:"È davvero così appagante arrivare al potere in questo modo? Non vorrei peccare di superbia, ma forse lo farò. Per un ragazzo come me che ha viaggiato il mondo, che ha frequentato le scuole inglesi, che da quando ero molto piccolo sono sempre stato abituato ad avere una mentalità a 360 gradi, quando guardo Matteo Salvini, credetemi, mi fa pena", conclude l'influencer.