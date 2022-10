Tom Sturridge reciterà accanto a Haley Bennet nel film Clicquot

Tom Sturdidge, Haley Bennett e Sam Riley saranno i protagonisti del film Clicquot, un progetto che racconta la storia vera legata alla famosa vigna e alla donna che ha creato una delle aziende vinicole più famose al mondo.

Le riprese sono iniziate il 24 ottobre nelle aree francesi di Chablis e Reims.

Clicquot sarà diretto da Thomas Napper (Jawbone) e segue i primi anni dell'attività della vigna Veuve Clicquot nel diciannovesimo secolo, svelando la storia di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, interpretata da Haley Bennett, che ha dato vita all'iconica azienda.

Il progetto si baserà sul romanzo The Widow Clicquot: The Story of a Champagne Empire and the Woman Who Ruled It scritto da Tilar J. Mazzeo.

Nel cast ci saranno anche Tom Sturridge, Sam Riley, Leo Suter e Anson Boon.

La sceneggiatura è invece firmata da Erin Dignam (Land) e Christopher Monger (Temple Grandin).

Bennet sarà coinvolta anche come produttrice insieme a Joe Wright, John Bernard e Christina Weiss Lurie.

L'attrice ha recentemente completato le riprese di Borderlands e Magazine Dreams.