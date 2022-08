Tom Sturridge: 8 opere da recuperare se avete amato The Sandman

The Sandman: Tom Sturridge in un'immagine della serie

The Sandman, la nuova serie Netflix che adatta il fumetto di Neil Gaiman, è esplosa alla sua uscita sulla piattaforma streaming, diventando uno dei prodotti più guardati degli ultimi tempi e ottenendo recensioni a dir poco ottime. In moltissimi si sono appassionati alla storia di Morfeo, interpretato magistralmente da Tom Sturridge. Anche se l'attore ha guadagnato notorietà nelle ultime settimane, è in realtà all'interno dell'industria cinematografica da più di vent'anni; fino a oggi però non era molto conosciuto, avendo preso parte principalmente in progetti meno famosi o avendo ricoperto ruoli minori.

Se anche voi siete rimasti folgorati dalla performance dell'attore in The Sandman e desiderate vederlo in altri ruoli in attesa di una seconda stagione (che al momento non è ancora stata confermata da Netflix) questo articolo fa per voi: vi consigliamo infatti otto titoli da recuperare in cui egli è presente, tra film e serie TV, ordinati dal più al meno recente.

1. Irma Vep (2022)

Irma Vep: una foto di scena della serie

Il progetto più recente in cui Tom Sturridge ha preso parte, al di fuori di The Sandman, è Irma Vep, una miniserie di genere comedy-drama che segue le vicende di Mira (Alicia Vikander), un'attrice americana che arriva in Francia per interpretare Irma Vep in un film muto intitolato "Les Vampires".

Sturridge nella miniserie interpreta Eamonn, ex fidanzato della protagonista che si trova a sua volta a Parigi per registrare un film. L'attore interpreta un uomo con un passato tragico e riesce a creare un personaggio convincente nonostante appaia in appena tre episodi.

2. Sweetbitter (2018-2019)

Locandina di Sweetbitter

Basata sull'omonimo romanzo di Stephanie Danler, Sweetbitter è una serie TV che racconta la storia di Tess (Ella Purnell), una giovane commessa presso il famoso Union Square Café di New York. Sturridge interpreta Jake, un barista con i tratti del tipico bad-boy su cui la protagonista ha un'enorme cotta.

La serie dimostra che l'apparenza inganna, portando in scena un personaggio che è molto di più che un semplice playboy che rimorchia qualsiasi ragazza. Sturridge riesce quindi a interpretare un ragazzo con una personalità complessa e sfaccettata, uscendo dagli schemi del comune attira-donne.

3. 1918 - I giorni del coraggio (2018)

1918 - I giorni del coraggio: una scena del film

1918 - I giorni del coraggio, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e basato sullo spettacolo teatrale di Robert Cedric Sherriff, vede come protagonista il giovane James "Jimmy" Raleigh (Asa Butterfield), che si arruola nell'esercito sotto il comando del capitano Stanhope (Sam Clafin).

Nella pellicola Sturridge veste i panni del Sottotenente Hibbert, e nonostante il suo tempo in scena sia limitato, riesce a veicolare il ritratto di un soldato posto sotto una quantità estrema di pressione, dimostrando sia vulnerabilità che fermezza.

4. The Hollow Crown (2012-2016)

La locandina di The Hollow Crown

The Hollow Crown è una serie televisiva britannica ispirata alle opere a tema storico di Shakespeare, quali Enrico IV, Riccardo II ed Enrico VI. Proprio nell'adattamento di quest'ultimo Sturridge interpreta un re da poco salito al trono, il quale deve prepararsi per una guerra civile.

Enrico VI è uno dei ruoli più tragici e compassionevoli interpretati dall'attore, ma riesce comunque a offrire una performance encomiabile. Inoltre, nella serie sono presenti attori del calibro di Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Anton Lesser e Jeremy Irons, quindi è assolutamente da non perdere.

5. Via dalla pazza follia (2015)

Via dalla pazza folla: Tom Sturridge in un'immagine del film

Adattato dall'omonimo romanzo di Thomas Hardy uscito nel 1874, Via dalla pazza follia è un film di genere romantico e drammatico rilasciato nel 2015. La storia vede come protagonista Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), una bellissima ragazza con tre pretendenti: l'affascinante sergente Frank Troy (Tom Sturridge), il fattore Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts) e il saggio William Boldwood (Michael Sheen).

Il personaggio interpretato da Sturridge è un giovane uomo arrogante, il quale crede che mentire alle donne sia il modo migliore per sedurle. Nonostante ciò, è un ragazzo con diverse sfaccettature: affascinante, manipolativo e tragico.

6. Effie Gray - Storia di uno scandalo (2014)

Un bel primo piano di Dakota Fanning in Effie

Effie Gray - Storia di uno scandalo è un film autobiografico del 2014 scritto da Emma Thompson e basato su eventi reali riguardanti il triangolo amoroso tra l'artista John Ruskin (Greg Wise), la moglie Euphemia Gray (Emma Thompson) e il giovane pittore John Everett Millais (Tom Sturridge).

L'uomo non è infatti minimamente interessato alla moglie, e la loro relazione termina completamente quando lei si innamora di Millais, un talento scoperto proprio dall'ex marito.

7. Waiting for Forever (2010)

Tom Sturridge, giovane protagonista del film Waiting for Forever

La pellicola Waiting for Forever segue le vicende di Emma (Rachel Bilson) e Will (Sturridge), i quali erano amici d'infanzia, ma si sono persi negli anni. Quando il padre di lei si ammala, i due sono si ricongiungono finalmente nella loro città natale, ma da quel momento una serie di sfortunate vicende ha luogo.

Nonostante Sturridge esegua una performance buona nei panni di Will, si tratta di uno dei pochi ruoli mediocri che sono gli stati assegnati. L'attore è infatti solito a interpretare personaggi complessi e profondi, mentre in questo caso il materiale su cui poteva lavorare era scarso, portando in scena un'identità più piatta rispetto alle altre. In ogni caso, il film è comunque intrattenente e piacevole, e perfetto da vedere in una serata rilassante.

8. I Love Radio Rock (2009)

Tom Sturridge e Talulah Riley in una scena del film I Love Radio Rock

Concludiamo la nostra lista con I Love Radio Rock, un film comico ambientato nel 1966 e che narra la storia di una stazione radio fittizia di nome "Radio Rock", che trasmette musica rock e pop al Regno Unito. La cosa singolare è che la messa in onda delle canzoni proviene da una nave arenata nel Mare del Nord, e il governo britannico cerca di fermare i responsabili.

Sturridge interpreta Carl, un ragazzo che è stato mandato a borco della nave Radio Rock con il padrino Quentin (Bill Nighy). Potreste rimanere sorpresi dal vedere una versione più allegra e a cuor leggero dell'attore, che in questo caso veste i panni di un giovane bizzarro ma adorabile, completamente in contrasto con il suo ruolo in The Sandman o in Enrico VI.

The Sandman: Tom Sturridge in una scena

Insomma, da Re a playboy a nobiluomo, Tom Sturridge ha spaziato in lungo e in largo nelle sue interpretazioni, portando in scena per lo più personaggi complessi, turbati e un po' cupi. Voi conoscevate questi film e serie TV?

