Tom Sizemore, i medici consigliano alla famiglia di staccare la spina: "Non c'è più speranza"

I medici rivelano che per Tom Sizemore non c'è più speranza dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito una decina di giorni fa, la famiglia chiamata decidere sul fine vita.

La famiglia di Tom Sizemore sta decidendo se staccare la spina all'attore 61enne, in condizioni critiche dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito il 18 febbraio. Lo ha confermato a Variety il manager di Sizemore, Charles Lago.

Secondo una dichiarazione di Lago, lunedì "i medici hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato di staccare la spina. La famiglia sta ora decidendo le questioni relative alla fine della vita e mercoledì verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione".

The Red Road: Tom Sizemore nella serie

La dichiarazione prosegue con la richiesta di "privacy per la sua famiglia in questo momento difficile, che desidera ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno ricevuti. Questo è un momento difficile per loro".

Il 18 febbraio, Tom Sizemore haa avuto un malore nella sua casa di Los Angeles ed è stato trasportato in ospedale dai paramedici. Lì, i medici hanno stabilito che aveva subito un aneurisma cerebrale a seguito di un ictus. Da allora l'attore è rimasto in condizioni critiche ed è in coma in terapia intensiva.

Tom Sizemore: secondo la sua ex Heidi Fleiss "dovrebbe essere castrato"

L'ex marito di Maeve Quinlan ha combattuto con la dipendenza per gran parte della sua vita: online circolano dei video recenti in cui fuma eroina e metanfetamine. Durante un'intervista con Fox News del 2021, Sizemore ha parlato del suo difficile percorso verso la sobrietà: "Cerco di ripulirmi dal 1991... Ho avuto dei periodi, periodi anche molto lunghi a volte, di completa sobrietà ma, purtroppo, ci sono sempre ricaduto".

Nel 2003 Sizemore è stato condannato per violenza domestica contro la sua fidanzata dell'epoca e nel 2017 non ha contestato due accuse di violenza domestica dopo essere stato arrestato pochi mesi prima perché sospettato di aver aggredito la sua partner.