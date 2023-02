Tom Sizemore di Salvate il soldato Ryan in condizioni critiche a causa di un aneurisma cerebrale

Tom Sizemore si trova attualmente in terapia intensiva e, secondo Fox News, l'attore che lotta da decenni contro la dipendenza sarebbe in condizioni critiche.

Tom Sizemore, principalmente conosciuto per aver interpretato Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan, è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni critiche secondo quanto riportato da Fox News Digital. Un suo rappresentante ha confermato che dopo aver subito un aneurisma cerebrale l'attore è stato ricoverato in terapia intensiva.

"È in ospedale", ha detto Charles Lago a Fox News. "La sua famiglia è a conoscenza della situazione e spera che possa riprendersi al più presto. Per il momento non possiamo parlare del suo stato di salute poiché è in condizioni critiche e sotto osservazione".

L'ex marito di Maeve Quinlan ha combattuto con la dipendenza per gran parte della sua vita: online circolano dei video recenti in cui fuma eroina e metanfetamine. Durante un'intervista con Fox News del 2021, Sizemore ha parlato del suo difficile percorso verso la sobrietà: "Cerco di ripulirmi dal 1991... Ho avuto dei periodi, periodi anche molto lunghi a volte, di completa sobrietà ma, purtroppo, ci sono sempre ricaduto".

"Vado ancora alle riunioni e lavoro sul futuro. Qualche anno fa ho toccato davvero il fondo, sapevo che dovevo fermarmi", ha spiegato Tom Sizemore. "Non potevo più essere così arrogante e ho capito che se volevo godermi la vecchiaia e veder crescere i miei figli dovevo fermarmi immediatamente."