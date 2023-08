Tom Sizemore, annunciata la data d'uscita dell'ultimo film

L'ultimo film girato da Tom Sizemore, star di Salvate il soldato Ryan e Heat - La sfida, verrà distribuito nelle sale cinematografiche il prossimo 1° settembre. Sizemore è scomparso a 61 anni lo scorso 23 marzo all'ospedale di Los Angeles dov'era ricoverato a causa di un ictus e un aneurisma cerebrale che lo avevano colpito a febbraio.

Trauma Therapy: Psychosis, uscirà nelle sale, on demand e in digitale. Si tratta del sequel di Trauma Therapy, diretto da Gary Barth, uscito nel 2019. Nel film, Sizemore appare interpretando se stesso ospite di un talk show televisivo sulla falsariga di Larry King chiamato The Tom Sizemore Show.

The Red Road: Tom Sizemore nella serie

Gli autori Tom Malloy e David Josh Lawrence hanno dichiarato:"Per il sequel di Trauma Therapy avevamo due obiettivi. Uno, che sarebbe stato un film a sé stante, in modo che le persone potessero semplicemente addentrarsi subito, e due, volevamo amplificare il pericolo e la suspence".

Tom Sizemore era uno dei volti più conosciuti del cinema americano, in grado di recitare in diversi generi come la commedia, come 4 fantasmi per un sogno, sia nel genere bellico e thriller, annoverando nella propria filmografia titoli quali Nato il quattro luglio, Point Break - Punto di rottura, Assassini Nati - Natural Born Killers, Al di là della vita, Pearl Harbor e Salvate il soldato Ryan.

Nel corso della sua carriera è stato candidato al Golden Globe per il film tv L'occhio gelido del testimone nel 2000.