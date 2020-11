Tom & Jerry: il poster del film live-action in attesa del trailer

Tom & Jerry torneranno sugli schermi cinematografici e online Warner Bros ha condiviso il primo poster ufficiale annunciando che nella giornata di domani verrà presentato il trailer.

Il progetto ha al centro gli ormai famosi personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera e sarà un mix di animazione e riprese live-action.

La sinossi del film diretto da Tim Story, che verrà distribuito nei cinema americani il 5 marzo, anticipa che in Tom & Jerry si assisterà a un ritorno delle rivalità quando il simpatico topolino si trasferisce a New York, nell'hotel più lussuoso e in attesa del 'matrimonio del secolo', obbligando l'organizzatrice delle nozze, la cui carriera riesca di essere rovinata per sempre, ad assumere il gatto Tom con lo scopo di liberarsi di lui. La situazione è inoltre complicata da un ambizioso membro dello staff dell'hotel che cerca di cospirare contro i tre protagonisti.

Nel cast del film di Tim Story ci sono Chloe Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, e Ken Jeong. La sceneggiatura è firmata da Kevin Costello.

Peña ha dichiarato: "Ci sono dei registi che sono bravi a occuparsi di film indipendenti o altri bravi con i progetti drammatici, ma lui è un regista da gramdi film. Deve girare grandi film. Non sembrava di lavorare quando eravamo sul set. Vuole semplicemente divertirsi e noi gli abbiamo dato proprio quello. Vuoi sempre interpretare nel modo giusto per il tuo regista perché è il tuo primo spettatore, ed è stato davvero facile recitare per lui. C'è una certa libertà in ciò ce vuole, specialmente per quel tipo di film destinato alla famiglia. E alla voglia non vuoi quella librtà. Vuoi che ci sia un po' di spessore e un po' di tensione. Si può decisamente vedere questo aspetto in alcun film".