Tom Holland: "Zendaya mi ha aiutato a imparare come gestire la fama"

Tom Holland ha lodato Zendaya per averlo aiutato a capire come affrontare la fama dopo aver ottenuto la parte di Peter Parker nei nuovi film di Spider-Man.

Le due giovani star hanno stretto una grande amicizia e questo legame all'insegna del rispetto e della fiducia ha avuto delle conseguenze positive sull'attore.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

In una nuova intervista rilasciata a Backstage, Tom Holland ha dichiarato che Robert Downey Jr. è stato il suo mentore per quanto riguarda la carriera come attore, aggiungendo poco dopo: "La seconda persona che è stata importante per me è stata probabilmente Zendaya. Quando abbiamo iniziato a girare il primo film di Spider-Man, io, lei e Jacob Batalon siamo diventati migliori amici".

L'interprete di Peter Parker ha aggiunto: "Mi ha aiutato molto durante il cambiamento avvenuto nella mia vita, perché non solo stai realizzando dei film importanti e stai viaggiando intorno al mondo, ma tutti iniziano a sapere chi sei. E devi comportarti in modo diverso. Hai una responsabilità perché, in un certo senso, devi essere all'altezza dell'idea di essere un modello per i giovani. E lei è la migliore nel farlo". Tom ha sottolineato: "Non puoi realmente trovare nulla contro Zendaya, è in pratica la persona perfetta. Ed è stato meraviglioso avere qualcuno come lei dalla mia parte, che mi ha aiutato a crescere".

Holland ha ammesso di avere avuto delle difficoltà nel gestire il fatto di essere una celebrità: "Sì, ho compiuto degli errori. Ho attraversato una fase durante la quale odiavo scattarmi delle foto con le persone, e dicevo 'No, no, no, no, lasciatemi stare!'. Mi ha realmente insegnato: 'Probabilmente ti causa più stress comportarti così rispetto a dire di sì e gestire con gentilezza la situazione'. Aveva davvero ragione. Ha reso tutta quella situazione molto più piacevole. Averla come amica è stato davvero utile nell'ottenere successo e felicità nella mia carriera e nella mia vita".