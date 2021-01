Tom Holland: "Vorrei girare un film horror, ma mi spavento troppo"

Tom Holland ha rivelato che vorrebbe essere protagonista di un film horror, ma di essere facilmente impressionabile e terrorizzato durante la visione dei progetti appartenenti a quel genere cinematografico.

Il protagonista di Spider-Man ha condiviso questo curioso dettaglio con il suo collega Daniel Kaluuya in occasione di un articolo realizzato da Variety.

Nonostante i numerosi progetti con sequenze da brivido realizzati nella sua carriera, Tom Holland non ha ancora girato un vero e proprio horror.

L'attore ha quindi spiegato: "Mi piacerebbe girare un film dell'orrore, ma sono così terrorizzato da quel tipo di lungometraggi. Get Out è uno dei pochi film horror che io abbia mai visto, e l'ho amato, ma non posso dirti quante ore di sonno mi abbia fatto perdere".

La giovane star potrebbe in futuro mettersi alla prova come accaduto con Cherry, il nuovo lungometraggio diretto dai fratelli Russo che lo vedrà nel ruolo di un giovane ex militare che lotta contro lo stress post-traumatico.Il protagonista diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti.

Nel cast del film diretto da Joe e Anthony Russo ci sono anche Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey e Thomas Lennon.

La sceneggiatura è firmata da Jessica Goldberg e Angela Otstot. Il film, tratto dall'omonimo libro di Nico Walker, è prodotto dai Fratelli Russo, Chris Castaldi e da Mike Larocca.