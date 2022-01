Tom Holland a torso nudo durante l'ultimo allenamento (FOTO)

Tom Holland ha lavorato sodo in palestra in questi giorni e c'è una nuova foto a torso nudo della star di Spider-Man: No Way Home che lo dimostra: l'attore 25enne ha posato a petto nudo dopo un allenamento sul ring con Oliver Trevena, uno degli investitori della famosa palestra Dogpound.

"ATTENZIONE! Usate sempre estrema cautela quando vi allenate con un amico che è anche un supereroe della Marvel. Potrebbe causare un brutto collasso post allenamento! @tomholland2013 #NowPutYourShirtBackOnSpiderman #spidermannowayhome", Ha scritto Oliver nella didascalia dell'immagine.

La foto in questione, sebbene sia stata postata soltanto il 17 Gennaio 2022, molto probabilmente è stata scattata poco prima di Natale, come hanno sottolineato alcuni fan, e più di recente abbiamo appreso che Tom è solito allenarsi ogni giorno nella palestra in questione, che è sempre frequentata dalle celebrità.

George Ashwell, il personal trainer di Tom Holland, durante un'intervista relativa al nuovo film di Spider-Man, ha recentemente dichiarato: "Ero entusiasta di lavorare con qualcuno che era già un tale atleta. Ho iniziato a lavorare con lui ogni giorno, ho creato il suo programma di allenamento e ho continuato a seguirlo anche durante le riprese del film, è stato fantastico."