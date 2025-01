Tom Holland: il suo film preferito sorprenderà i fan della Marvel

Tom Holland ha interpretato per la prima volta Peter Parker in Captain America: Civil War e, in vista del suo ritorno nel MCU in Spider-Man 4, l'attore è stato intervistato nel corso dell'ultimo numero di Men's Health.

Oltre a mostrare l'attore in forma smagliante, la rivista ha incontrato alcuni dei registi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Tra questi, il regista della trilogia Marvel su Spider-Man, Jon Watts.

"Era così giovane, dolce e affascinante, e poi durante il provino ha fatto un salto mortale all'indietro, come una capriola in piedi, oltre a essere davvero fantastico sul nastro", ha ricordato. "È stato come guardare un video del vero Peter Parker".

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Il film preferito di Tom Holland e la sfida di Spider-Man 4

All'attore è stato anche chiesto di nominare il film che preferisce su tutti gli altri e ha risposto: "Non mi vergogno di dire Avatar".

Tom Holland: "Zendaya mi ha aiutato a imparare come gestire la fama"

Il mese scorso, la produttrice del franchise di Spider-Man, Amy Pascal, ha dichiarato: "Stiamo iniziando le riprese del prossimo film di Spider-Man con Destin Daniel Cretton. È un regista meraviglioso. Adoro No Mercy, adoro Short Term 12, adoro Shang-Chi. Penso che abbia fatto un lavoro meraviglioso".

Quando le è stato fatto notare che No Way Home sembrava il perfetto commiato per il personaggio, la produttrice ha risposto: "Beh, dobbiamo fare i conti con il fatto che ha deciso di smettere di essere Peter Parker e che si sarebbe concentrato sull'essere Spider-Man perché essere Peter Parker era troppo difficile", ha scherzato. "È di questo che parlerà il film". Spider-Man 4 è stato ufficialmente fissato per il 26 luglio 2026.