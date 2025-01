Tom Holland shock: "Quando avrò dei figli non mi vedrete più"

Nella sua nuova intervista a Men's Health, Tom Holland non ha solo parlato dei suoi futuri impegni professionali, ma anche della sua relazione duratura con Zendaya, con cui ha diviso il set più volte e della possibilità di avere dei figli un giorno.

Interrogato proprio sull'argomento della paternità, l'interprete di Spider-Man del MCU ha dichiarato di non avere intenzione di dividersi tra gli impegni suol set e il prendersi cura dei figli.

"Quando avrò dei figli, non mi vedrete più nei film", ha annunciato Holland a sorpresa. "Giocherò a Golf e farò il papà a tempo pieno. E sparirò dalla faccia della Terra".

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

I prossimi impegni di Tom Holland, da Christopher Nolan a Spider-Man

Nel futuro dell'attore ci sono progetti molto ambiziosi, probabilmente i più ambiziosi dai tempi di Avengers: Endgame, in cui però aveva solamente un ruolo minore nella seconda parte della pellicola.

Quest'anno, Holland sarà impegnato su diversi fronti: prima di tutto dovrà presentarsi sul set di Spider-Man 4, la prossima avventura in solitaria del suo supereroe targata Sony e Marvel Studios, dopodiché dovrà svolgere le riprese di The Odyssey, adattamento dell'epica di Omero a cura di Nolan e infine sarà sul set di Avengers: Doomsday, in cui non solo avrà un ruolo più ampio rispetto al passato ma ritroverà il suo mentore Robert Downey Jr.

Al cinema non vediamo Holland da Uncharted del 2022, in quanto nel 2023 è stato impegnato sul set della serie televisiva The Crowded Room arrivata su Apple TV+ e nel cortometraggio Last Call. Quest'anno è quindi tornato a teatro con l'adattamento di Romeo & Juliet.