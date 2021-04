Tom Holland protagonista della serie The Crowded Room, prodotta per Apple TV+

Sarà Tom Holland, l'attuale interprete di Spider-Man, il protagonista di The Crowded Room, una nuova serie antologica che verrà realizzata per Apple TV+.

Il progetto, che racconterà in ogni stagione un racconto diverso con al centro una persona alle prese con problemi mentali che cerca di avere una vita normale, vedrà la giovane star impegnata anche in veste di produttore.

La prima stagione di The Crowded Room, composta da dieci puntate, mostrerà Tom Holland nel ruolo di Billy Milligan, che è stata la prima persona assolta per un crimine che aveva compiuto a causa di un disturbo di personalità multipla.

A scrivere la serie, ispirandosi al libro The Minds of Billy Milligan scritto da Daniel Keyes, sarà Akiva Goldsman, coinvolto anche come produttore esecutivo dello show prodotto grazie alla collaborazione tra New Regency e Apple Studios.

Holland ha già collaborato con Apple in occasione di Cherry, il film diretto dai fratelli Russo che lo ha messo alla prova con un'altra parte complicata e che affrontava anche il tema dello stress post traumatico vissuto dai veterani.