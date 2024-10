Tom Holland: "Robert Downey jr. ha salvato la mia prima scena come Spider-Man dai tagli"

Robert Downey Jr. supereroe anche nella vita reale... almeno per Tom Holland. L'interprete di Spider-Man ha rivelato come il suo provino per Captain America: Civil War, del 2016, sia stato "salvato" dal collega più anziano nel corso del Podcast The Rich Roll. Mentre Holland aveva fatto un'audizione con otto pagine di dialogo, pratica inusuale visto che di solito sono due le pagine di copione usate nel provini, arrivato sul set ha scoperto che la sua scena era stata vistosamente tagliata.

"La mia scena era stata ridotta in modo significativo rispetto a quello che avevo fatto durante l'audizione, era diventata una pagina e mezza o forse due", ha ricordato. "Abbiamo iniziato a girare e Downey è intervenuto chiedendo, 'Dove sono finite tutte le battute del ragazzo?'"

La spiegazione è stata che le battute avrebbero dovuto essere tagliate perché l'intera sceneggiatura era troppo lunga. Anche i registi Anthony e Joe Russo hanno affermato di non avere abbastanza tempo da dedicare alla scena, ha ricordato Tom Holland, ma l'interprete di Iron Man non si è arreso e ha continuato a dire:

"No, no, no. Avrete voglia di dedicare un po' di tempo a questo. Giriamo tutto, potete sempre tagliarlo, ma magari vi ritroverete a volerlo usare."

Tom Holland è Spider-Man

Il futuro dell'Uomo Ragno

Da mesi si susseguono le speculazioni sul regista che dirigerà Spider-Man 4, nuova iterazione Marvel sull'eroe di Peter Parker dopo la fortunata trilogia interpretata da Tom Holland. Tra i nomi in lizza uno dei papabili è quello del regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton. Riguardo alla nuova avventura, Holland ha dichiarato:

"Abbiamo già un soggetto e una sceneggiatura eccellente. Dobbiamo lavorarci su, ma gli sceneggiatori stanno facendo un gran lavoro. L'ho letta tre settimane fa e mi ha accesso un fuoco dentro. Io e Zendaya ci siamo seduti e l'abbiamo letta assieme, e a volte saltellavamo per il salotto dicendo, 'Questo è un vero film degno del rispetto dei fan'."

E i fan hanno sempre contato molto per Tom Holland, come conferma lui stesso: "Non voglio assolutamente fare un film solo per il gusto di farlo, perché non è ciò che Spider-Man rappresenta. Quindi mantenere lo standard qualitativo non è semplice".