Tom Holland, Naomi Watts: “Sapevo che avrebbe avuto una carriera straordinaria”

Naomi Watts è orgogliosa del successo ottenuto Tom Holland: l'attrice ha interpretato la madre dell'interprete di Spider-Man nel film del 2012 intitolato The Impossible, una pellicola drammatica che narra le vicende di una famiglia che si trova in vacanza in Thailandia proprio nel giorno in cui si è verificato lo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004.

La Watts, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il film in questione, ha recentemente parlato a ComicBookMovie.com del suo nuovo film, The Desperate Hour, ed ha dichiarato di aver capito subito che il giovane Holland un giorno sarebbe diventato una vera e propria star del cinema.

"Oh Dio, è così meraviglioso. Sono davvero felice per lui", ha detto l'attrice. "Ho sempre saputo che Tom sarebbe andato avanti e avrebbe avuto una carriera straordinaria ma non avrei mai pensato a Spider-Man. Questo è quanto, sai all'epoca non era qualcosa di ovvio, ma sapevo che aveva tutte le carte in regola."

"Tom Holland nel 2012 stava girando il suo primo film, aveva un incredibile accesso alle emozioni, aveva una grande disciplina e aveva anche una famiglia davvero fantastica. Ha una squadra davvero solida di persone che lo supportano", ha continuato Naomi Watts. "Ora è da solo, ovviamente, ma ha delle ottime fondamenta... Sono sicura che sarà pronto ad affrontare tutte le sfide del nostro settore".