Tom Holland: la sua guardia del corpo è un "sosia" del principe Harry (FOTO)

I fan di Tom Holland sono rimasti completamente sbalorditi quando hanno visto per la prima volta la sua nuova guardia del corpo sullo sfondo di uno scatto condiviso sulla pagina Instagram di JustJared: il bodyguard è un sosia del principe Harry e i fan non riescono a smettere scrivere commenti ironici sotto gli scatti.

Il noto sito web ha condiviso una serie di immagini di Holland e Zendaya sulla propria pagina Instagram, ma questa volta i fan non sono stati colpiti dalla celebre coppia hollywoodiana, bensì dalla guardia del corpo dell'attore che si può vedere sullo sfondo di uno degli scatti.

La guardia del corpo di Tom, che in effetti somiglia moltissimo al marito di Meghan Markle, nelle foto può essere visto in piedi dietro al giovane attore britannico con la mano verso la telecamera e uno sguardo severo sul suo viso. Gli utenti di Instagram si sono scatenati nella sezione commenti e hanno condiviso il proprio stupore nei confronti del doppelgänger del principe.

Un fan ha osservato: "Il principe Harry è la nuova guardia del corpo di Tom", mentre un altro ha scritto: "Da quando il principe Harry lavora come guardia del corpo? Cari amici miei, Harry è una guardia del corpo adesso... Sapete, sono tempi difficili anche per lui ora che non è più un reale".