Tom Holland diretto nuovamente dai fratelli Russo nel film Cherry

Tom Holland e i fratelli Russo collaboreranno di nuovo, dopo l'esperienza sul set dei cinecomic Marvel, in occasione del film intitolato Cherry.

Il progetto racconta la vera storia di Nico Walker, un ex medico dell'esercito che è ritornato dall'Iraq e ha sofferto di stress post-traumatico, ritrovandosi a fare i conti con la dipendenza dagli oppiacei e decidendo di iniziare a rapinare banche. Nel 2011 l'uomo è stato arrestato e portato in prigione, con una sentenza che dovrebbe terminare nel 2020.

I registi di Avengers: Endgame ritorneranno prossimamente dietro la macchina da presa per portare sul grande schermo la sceneggiatura firmata da Jessica Goldberg, già autrice della serie intitolata The Path.

L'inizio del lavoro sul set di Cherry dovrebbe iniziare in estate.

Tom Holland sarà prossimamente protagonista di Spider-Man: Far From Home e di Chaos Walking, oltre a riprendere ovviamente il ruolo del giovane Peter Parker nel prossimo capitolo della saga degli Avengers che arriverà nei cinema il 24 aprile.