Tom Holland, le foto della sua presunta fidanzata su Instagram fanno impazzire le fan

Tom Holland avrebbe una fidanzata, Nadia Parkes, la conferma sarebbe arrivata da una foto su Instagram e avrebbe fatto impazzire le fan dell'attore, che hanno riversato tutta la propria gelosia nei commenti.

Certo il condizionale è d'obbligo in tutta questa vicenda, non solo perchè Tom Holland non ha esplicitamente indicato Nadia Parkes, attrice e modella, come sua fidanzata ma soprattutto perchè della cieca gelosia delle sue giovani fan effettivamente non v'è più traccia su Instagram. Dalle accuse di tradimento all'interprete di Spider-Man alle solite ingiurie alla capitata di turno, la foto da oltre 5 milioni di like si stava trasformando in una raccolta di commenti tra follia e comicità. Che sono però stati tutti rimossi.

"Fortunatamente" qualcuno si è preso la briga di farne degli screenshot prima della cancellazione, così da regalare qualche risata al più cinico popolo di Twitter.

13 year olds having a mental breakdown because Tom Holland posted a picture of a girl pic.twitter.com/22vmfTTzeZ — Spider-Clunk (@ClunkSpider) July 27, 2020

it’s starting, Tom Holland stans are at it again pic.twitter.com/yBmkHlBuCd — loki and daenerys’ pr manager (@mischiefseries) July 27, 2020

Like many of you, I too am upset at the audacity of Tom Holland to know a woman AND for him to post a picture of her on his Instagram.



We were all so, so close to becoming his partner that this is quite frankly an unexpected slap in our faces. — Chris Quilietti (@ChrisQ_1) July 28, 2020

Tra chi prende genuinamente in giro e chi non può fare a meno di manifestare incredulità per un simile comportamento, c'è anche chi ricorda come non sia certo la prima volta: molto spesso i fan tendono a "drammatizzare" notizie sulla vita sentimentale di attori e attrici, e il povero Tom Holland è solo l'ennesimo nome della lista.