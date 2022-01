Tom Holland compra a Zendaya una villa londinese da 3 milioni di sterline

Tom Holland ha comprato a Zendaya una villa da 3 milioni di sterline nel sud-ovest di Londra, dove andrà a convivere con la sua co-star di Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland, 25 anni, ha appena acquistato una proprietà di Richmond, nel sud-ovest di Londra, da ben tre milioni di sterline per Zendaya: la villa londinese, a quanto pare, è incredibilmente vicina alla casa dei genitori dell'attore britannico e anche alla sua casa d'infanzia situata a Kingston upon Thames.

La coppia, che si è incontrata sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2016, al momento sta pianificando una ristrutturazione da oltre 250.000 sterline prima di iniziare a convivere; il progetto sembra includere una palestra, un cinema e un cosiddetto "rifugio da uomo".

Zendaya, 25 anni, possiede già una casa da 3 milioni di sterline a Los Angeles, ma sembra che ormai abbia deciso di trasferirsi a Londra per passare più tempo possibile con il suo fidanzato. Una fonte ha rivelato al The Mirror che i due "sono al settimo cielo per la proprietà e per il fatto che stanno per iniiare a convivere nella loro prima casa."

"Sono molto innamorati e volevano che la loro prima casa fosse a Londra, dove Tom è cresciuto. Familiari, amici e conoscenti, tutti e dico tutti sono estremamente entusiasti per Tom Holland e Zendaya Coleman e per il loro luminoso futuro assieme." Ha concluso la fonte.