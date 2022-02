Tom Holland brinda in napoletano con Frank Matano (VIDEO)

Tom Holland ha avuto anche l'occasione di brindare in napoletano con Frank Matano, a Roma, durante il tour promozionale di Uncharted.

Qualche giorno fa, il tour promozionale di Uncharted ha fatto tappa a Roma. In quell'occasione, Tom Holland ha persino avuto modo di brindare in napoletano con Frank Matano.

A postare la video-intervista con Tom Holland è stato lo stesso Frank Matano attraverso il suo profilo Instagram. Il protagonista del Marvel Cinematic Universe ha fatto tappa a Roma per presentare Uncharted e ne ha approfittato per incontrare Fabio Rovazzi e fare un giro in Vespa tra le strade della capitale.

La peculiarità dell'intervista con Frank Matano risiede nel brindisi in napoletano fatto alla fine del video! Sotto lo sguardo stupito di Tom Holland, la star di LOL è riuscito a esportare la cultura partenopea del brindisi. I due hanno parlato di Uncharted, dei rapporti tra videogame e film, e della preparazione al ruolo dell'attore principale.

Durante la stessa giornata, Tom Holland ha conosciuto anche Francesco Totti e ha avuto modo di girare un breve spot in sua compagnia. Insomma, la genesi di Nathan Drake è stata "benedetta" dal Capitano della Roma e da un "risciaquo dei panni in Italia". Uncharted sarà distribuito nei cinema italiani a partire dal 17 febbraio 2022. Dopo questo enorme sforzo promozionale, il film sarà premiato dal box-office?