Tom Holland ha bloccato una rissa in un supermercato grazie alla sua fama come Spider-Man

Tom Holland ha svelato di aver bloccato una rissa in un supermercato di Los Angeles grazie alla sua fama come Spider-Man.

L'attore, intervistato da Men's Health, ha condiviso i dettagli della bizzarra interazione avuta negli Stati Uniti.

L'intervento di Spider-Man

Il giovane attore britannico, ricordando quanto accaduto mentre stava facendo la spesa, ha raccontato: "Erano proprio dietro di me". Tom Holland ha notato che la situazione di tensione vicino a lui stava per prendere una svolta violenta e ha afferrato uno degli uomini coinvolti: "Ho notato che mi ha riconosciuto immediatamente e si poteva vedere la svolta in corso, tipo: 'Sono davvero arrabbiato, ma Spider-Man mi sta dicendo di calmarmi'".

L'interprete di Peter Parker ha quindi ribadito in modo ironico: "Quindi sì, vado al supermercato come tutti".

Holland nella parte di Peter

La fama ottenuta con il ruolo del supereroe, tuttavia, ha reso un po' complicata la sua vita quotidiana. Holland ha spiegato che spesso evita di partecipare a eventi pubblici e se decide di andare a teatro si assicura che sia una situazione gestibile: "Si prenota in anticipo, quindi organizziamo tutto, telefoniamo in anticipo al teatro e ci assicuriamo di poter andare in un posto piuttosto privato".

I prossimi progetti dell'attore

Prossimamente Tom Holland reciterà in un nuovo capitolo delle avventure di Spider-Man e nel prossimo film diretto da Christopher Nolan, il suo adattamento dell'Odissea.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

Recentemente l'attore ha parlato dello sviluppo del prossimo film targato Sony e Marvel dichiarando che gli sceneggiatori stanno compiendo un lavoro incredibile e ha potuto leggere una bozza dello script insieme a Zendaya, entusiasmandosi per quanto proposto tra le pagine.