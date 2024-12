Tom Holland stringe un accordo con Sony Pictures, svelato il primo progetto di cui sarà produttore

Tom Holland ha stretto un nuovo accordo con Sony Pictures tramite la sua casa di produzione Billy17, co-fondata con il fratello Harry e con Will South.

Il primo progetto che nascerà della collaborazione annunciata oggi è il film Burnt, la cui trama è ancora avvolta dal mistero.

Le dichiarazioni di Holland e Sony

Rodney Rothman, co-autore e regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse, firmerà la sceneggiatura di Burnt.

Tom Holland, dopo l'annuncio dell'accordo, ha dichiarato: "Ho avuto un rapporto incredibilmente felice e di successo con Sony Pictures per quasi un decennio, quindi sembravano i partner perfetti per lanciare la nostra casa di produzione. Da un po' di tempo avevo l'ambizione di compiere questo passo in avanti, e siamo incredibilmente entusiasti nel proporre film in grado di intrattenere ed essere visti più volte sul grande schermo".

Holland nel ruolo di Spider-Man

L'interprete di Peter Parker ha continuato sottolineando: "Questa è la nostra speranza e prende il via con Burnt, un'idea a cui stiamo pensando da alcuni anni, e avere Rodney coinvolto per scrivere il nostro progetto più ambizioso è incredibile. Ci immergeremo totalmente con questo film e siamo estremamente entusiasti per quello che accadrà in futuro".

Tom Holland: "Spider-Man è un modello per i giovani che combattono per essere se stessi"

Tra le prossime co-produzioni di Billy17 c'è anche l'adattamento di The Rosie Project, romanzo scritto da Graeme Simsion, e The Winner, tratto dal libro di Teddy Wayne e che vedrà Tom impegnato anche come protagonista.

Tom Rothman, a capo di Sony Pictures, ha aggiunto: "Tom, Harry e Will sono pieni di idee fantastiche e hanno lo zelo di portarle a termine. Sony è dannatamente fortunata a estendere il nostro rapporto già di immenso successo con Tom e il nostro lavoro in corso sui franchise che abbiamo insieme, a una nuova era che sfrutterà le capacità produttive del trio, in una meravigliosa aggiunta alle straordinarie capacità recitative di Tom. Stiamo puntando molto su questi nuovi progetti, e senza dubbio ce ne saranno altri in arrivo".