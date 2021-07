Tom Hiddleston, la sua prima esperienza da attore: "ho passato un giorno intero a mangiare e bere"

Come immaginate la prima esperienza da attore di Tom Hiddleston? Più faticosa di quanto sembri: ha vestito i panni di un giovane lord, ha mangiato insalata di pesce e bevuto vino per una giornata intera. Ma gli ha insegnato un'importante lezione.

Aveva 19 anni Tom Hiddleston quando ha avuto la sua prima esperienza da attore fuori da teatro: ha recitato per un piccolo ruolo in un film inglese, sul set del quale ha mangiato e bevuto per tutto il giorno.

Si tratta di Nicholas Nickleby, il primo film in cui Tom Hiddleston ha finalmente una parte: è un adattamento della ITV del romanzo omonimo e sebbene l'attore abbia avuto una parte in cui compare per pochi secondi, la sua scena è stata comunque rievocata durante un'intervista per Vanity Fair:

"Era il 2000, era estate e stavo ancora studiando come universitario a Cambridge", ha iniziato Tom, raccontando la prima esperienza nel corso dell'intervista sulla sua carriera. "Era la mia pausa estiva, avrò avuto 19 anni e dovevo interpretare un lord che faceva parte di un gruppo di giovani dissoluti. Mi era stato richiesto di bere molto vino e mangiare molto cibo e ho imparato sin da subito, nel mio primo giorno di lavoro come attore, una lezione molto importante: durante la mia ripresa, ero rimasto a digiuno da 6 ore, stavo morendo di fame, quindi quando il regista mi ha detto di mangiare e bere a volontà, pensavo fosse fantastico".

"Ho mangiato un piatto pieno di quella insalata di pesce o di aragoste, qualunque cosa fosse, tutto durante la prima ripresa e il regista ha detto "fantastico, perfetto, bravo Tom", e ci siamo fermati per una pausa pranzo", ha continuato l'attore. "Ero piuttosto pieno a quel punto, a dir il vero, ma intanto il regista mi ha spiegato: "Tom, ti sei mangiato quasi tutta l'insalata e hai bevuto otto sorsi di vino. Ora devi continuare così per il resto della giornata". A quel punto ho pensato "oh mio Dio, nessuno me l'aveva detto". Così ho passato l'intera giornata a mangiare la stessa quantità di ciò che ho mangiato durante il primo ciak e da qui la lezione molto importante e speciale sul lavoro dell'attore che ho imparato quel giorno, ovvero tenere una continuità".

"Ma è stato un lavoro straordinario, non ero mai stato pagato come attore prima di quel giorno, avevo sempre recitato per hobby, per qualche progetto scolastico o qualcosa comunque di piccolo", ha spiegato Tom. "Ero molto nervoso e non vedevo l'ora di vedere il risultato finale, anche se ci sono voluti mesi e mesi prima che uscisse e anche se sono apparso soltanto per circa.. 30 secondi?"