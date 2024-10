Tom Hardy: svelato il primo trailer della sua serie a fumetti di debutto, Arcbound

Dark Horse Comics ha rivelato il trailer della sua prossima serie fantascientifica "Arcbound", che segna il debutto dell'attore Tom Hardy nel mondo dei fumetti. Scritta da Scott Snyder ("Batman", "Absolute Batman") e Frank Tieri ("New Excalibur", "Iron Man") con le tavole di Ryan Smallman ("Teenage Mutant Ninja Turtles") e i contributi creativi della star di "Venom" e "Mad Max" Hardy, "Arcbound" è descritta come un evento epico di fantascienza in 12 numeri. Potete guardare il trailer di "Arcbound" qui sotto.

Di cosa parla Arcbound

Secondo la descrizione di Dark Horse, "In un futuro in cui la Terra è diventata un'arida landa desolata, la Zynitec sfrutta l'energia ineguagliabile del Kronium per affermare il proprio dominio sulle stelle. Quando Kai, un Mediatore astro nascente dell'esercito di Zynitec, riceve un messaggio inspiegabile da un'entità misteriosa, tutto ciò in cui crede viene messo in discussione e lo porta a esplorare cosa significhi veramente essere umano in un mondo in cui i confini della tecnologia e dell'identità si confondono".

Il primo numero di "Arcbound" uscirà il 13 novembre. Una campagna Kickstarter per un'edizione speciale con copertina rigida del primo volume della serie sarà lanciata nelle prossime settimane su Arcbound.io.

"Costruire mondi unici che pongono domande avvincenti su cosa significhi essere umani è un privilegio e una delle parti che preferisco del fare fumetti, soprattutto quando il processo è così collaborativo come lo è stato questo libro", ha detto Snyder. "Tom Hardy, Frank, Ryan e io abbiamo messo tutta la nostra passione e creatività collettiva in questa serie. Siamo entusiasti di annunciare il Kickstarter per la nostra Edizione Speciale in copertina rigida, che raccoglie l'intero primo arco narrativo insieme a interviste, disegni e un sacco di materiale di supporto - è il modo perfetto per i lettori di immergersi nel mondo di ARCBOUND".

Hardy ha aggiunto: "Ho sempre pensato che i fumetti siano un fantastico terreno di gioco per il processo creativo, un processo che mi attira continuamente in tutti gli aspetti della narrazione. Da un piccolo team creativo nascono mondi epici, costruiti insieme senza alcun vincolo di budget: l'unico limite è l'immaginazione del team. È un onore avere l'opportunità di lavorare al fianco di leggende del settore come Scott, Frank e Ryan per contribuire a dare vita all'universo di Arcbound".