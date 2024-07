Tom Hardy realizza il suo primo fumetto sci-fi, ecco quando uscirà

L'editore di Sin City, Hellboy e Umbrella Academy, Dark Horse Comics, ha deciso di pubblicare la prima serie a fumetti di Tom Hardy, Arcbound.

Hardy ha collaborato con i veterani Scott Snyder, noto per i fumetti di Batman e Justice League, Frank Tieri e Ryan Smallman per la realizzazione del progetto, il cui lancio nei negozi è previsto per il 13 novembre di quest'anno.

La logline ufficiale della serie di Arcbound Studios recita: "In un futuro in cui la Terra è diventata un'arida landa desolata, la Zynitec sfrutta l'energia ineguagliabile del Kronium per affermare il proprio dominio sulle stelle. Quando Kai, un Mediatore astro nascente dell'esercito di Zynitec, riceve un messaggio inspiegabile da un'entità misteriosa, tutto ciò in cui crede viene messo in discussione, lasciandolo ad esplorare cosa significhi veramente essere umano in un mondo in cui i confini della tecnologia e dell'identità si confondono".

La star di Venom e di The Dark Knight Rises, Hardy, è a bordo come "collaboratore creativo".

L'universo Arcbound si espanderà

Snyder e Tieri sono gli sceneggiatori, le illustrazioni sono di Smallman e i colori di Frank William. Nick Rose, CEO di Arcbound Studios, ha spiegato che il team vuole far crescere un universo Arcbound, che potrebbe comprendere anche film e altri media: "Sono entusiasta di costruire non solo questo libro, ma un intero universo insieme ad alcuni dei più grandi narratori di tutti i media. Lavorare con una squadra così talentuosa e diversificata ci permette di creare un mondo ricco e coinvolgente che trascende la narrazione tradizionale. Stiamo creando qualcosa di veramente speciale, con l'eccitante potenziale di uscire dalle pagine e prendere vita in film e altri media. Non vedo l'ora che i fan sperimentino questo viaggio epico".

Tom Hardy ha commentato: "Sono sempre stato attratto dal processo creativo in tutti gli aspetti della narrazione - uno dei motivi principali per cui amo i fumetti è che la tela è illimitata, una vasta distesa per esplorare la condizione umana, la profondità dei personaggi e i regni sconfinati, il tutto limitato solo dalla nostra immaginazione collettiva. È un onore lavorare al fianco di leggende come Scott, Frank e Ryan per contribuire a dare vita all'universo di Arcbound".