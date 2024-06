Tom Hardy fa chiarezza sul possibile ritorno in Peaky Blinders e sul casting di Knives Out 3

Tom Hardy sempre più richiesto. A partire dal 19 giugno lo vedremo nei panni del leader di una band di motociclisti in The Bikeriders, ma i progetti per il divo inglese sembrano moltiplicarsi. Lo stesso attore ha così scelto di fare chiarezza sulla sua possibile partecipazione al film di Peaky Blinders in arrivo e alla sua (misteriosa) partecipazione al terzo capitolo della saga di Knives Out.

Partiamo da Peaky Blinders. Storico interprete della serie inglese di culto, dove ricopre il ruolo di Alfie Solomons, Tom Hardy ha anticipato il suo possibile ritorno nel film in preparazione che tornerà a mostrare le gesta del boss Tommy Shelby (Cillian Murphy) e della sua gang nell'Inghilterra dei primi anni '20. Dopo sei stagioni, adesso è in arrivo un film che dovrebbe concludere la storia. Le riprese prenderanno il via a settembre ed è confermato il ritorno di Cillian Murphy nei panni del protagonista.

Durante una recente intervista con Sky News, a Tom Hardy è stato chiesto se riprenderà il ruolo di Alfie nel film. Anche se nulla è ancora definitivo, l'attore si è detto interessato a fare ritorno. Ecco le sua parole:

"Alfie farà sicuramente la sua comparsa, ma non so quando... e non so nemmeno se lo farà, è una mia ipotesi."

Un'immagine di Tom Hardy

Il casting del mistero

Ma non c'è solo Peaky Blinders nel futuro di Tom Hardy. O almeno secondo IMDb. Il noto portale avrebbe inserito il nome del divo nella lista del cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo heist movie dedicato alle investigazioni dell'eccentrico detective Benoit Blanc caratterizzato da cast pieni di star di Hollywood. Secondo le voci, i nomi di Tom Hardy e Lindsay Lohan sarebbero legati al progetto, attualmente in fase di lavorazione pochi giorni fa.

Il giorno dopo l'inizio della produzione, Tom Hardy ha confermato pubblicamente che non sarà coinvolto, spiegando di non saperne nulla. "Nessuno mi ha chiamato per questo film" ha chiarito. "Questa mattina è uscito nella macchina di Google, anche io mi sono chiesto 'Cos'è questo?' Sembra fantastico, ma nessuno me lo ha chiesto. Questo è il mondo dello spettacolo, giusto?"