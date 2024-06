Tom Hardy non crede che il prequel di Mad Max verrà realizzato

Tom Hardy tornerà presto sul grande schermo con il film The Bikeriders e durante un'intervista rilasciata a Forbes, l'attore ha risposto alle domande sul futuro di Mad Max e del secondo prequel di George Miller che dovrebbe chiamarsi The Wasteland. Dovrebbe, perché l'attore è pessimista sulla realizzazione:"Non credo si farà".

Hardy ha recitato al fianco di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road del 2015, interpretando due personaggi che uniscono le forze per sfuggire ad un sovrano tirannico nel contesto di un deserto post-apocalittico. Di recente, Miller ha proposto a Cannes il prequel Furiosa, con protagonista Anya Taylor-Joy.

Il ritorno di Max

George Miller aveva confermato di essere impegnato nella lavorazione di una storia prequel su Max Rockatansky, il personaggio di Tom Hardy, confermando di aver delineato i retroscena di Furiosa e Max ben prima di Fury Road, per aiutare il cast a comprendere meglio i personaggi.

Tom Hardy e Charlize Theron in una scena di Mad Max: Fury Road

"Abbiamo anche scritto cos'è successo a Max l'anno prima di incontrarlo. E mentre ci avviciniamo alla fine di Furiosa, cronologicamente, dovevamo vedere che Mad Max si aggirava da qualche parte perché sappiamo cos'è successo. Gli sceneggiatori sanno cos'è successo a Mad Max nell'anno precedente e abbiamo tutta una storia su questa cosa che mi piacerebbe fare, se ce ne fosse l'opportunità. Ci stiamo lavorando, l'abbiamo scritta fondamentalmente come una novella, e ora ne abbiamo la possibilità: la trasformeremo in una sceneggiatura e da lì vedremo".

In considerazione del fatto che si tratta di un prequel è difficile pensare che Tom Hardy torni nel ruolo di Max, proprio come accaduto con Anya Taylor-Joy che ha preso il posto di Charlize Theron nel prequel Furiosa: A Mad Max Saga. Tom Hardy sarà tra i protagonisti di The Bikeriders al fianco di Austin Butler, Jodie Comer, Mike Faist, Norman Reedus e Michael Shannon. Scritto e diretto da Jeff Nichols, il film è ispirato all'omonimo fotolibro del 1968 realizzato da Danny Lion.