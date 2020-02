Tom Hardy sarà l'esploratore Ernest Shackleton in un film biografico

Tom Hardy interpreterà l'esploratore Ernest Schackleton in un nuovo film biografico di cui sarà anche produttore tramite la sua Hardy Son & Baker.

Il progetto racconterà la storia del leggendario leader di tre spedizioni, tra cui quella durata dal 1914 al 1917 a bordo della nave Endurance. Dopo essersi ritrovati con un'imbarcazione distrutta a causa dell'impatto con il ghiaccio, Shackleton ha guidato l'equipaggio in un viaggio durato mesi e a temperature proibitive fino a quando hanno raggiunto la terraferma.

Re Edward VII gli ha conferito alcune medaglie al valore e l'uomo è morto all'età di soli 47 anni, a causa di un infarto.

La sceneggiatura di Shackleton sarà scritta da Peter Straughan, mentre nel team della produzione ci sono anche Heyday films (Storia di un matrimonio) e Studiocanal.

Dean Baker ha dichiarato: "Io e Tom Hardy siamo sempre stati affascinati dalla figura di Shackleton come leader e dal suo contagioso ottimismo e totale fiducia nel suo team. In un periodo in cui i ldeader sembrano più interessati a se stessi che alla società, Shackleton ha sacrificato i propri bisogni per occuparsi della sicurezza del suo team, è in grado di ispirazione".