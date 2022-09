Tom Hanks: "Solo 4 dei miei film sono davvero buoni"

Tom Hanks ha rivelato che considera solo 4 film tra quelli che ha girato nella sua carriera davvero buoni.

L'attore premio Oscar ha condiviso la sua sorprendente opinione annunciando la pubblicazione del romanzo The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, che verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 maggio 2023.

Finch: Tom Hanks in un'immagine

Al magazine People, Tom Hanks ha dichiarato: "Nessuno sa come viene realizzato un film, anche se tutti pensano di saperlo. Ho realizzato tantissimi film (e quattro sono piuttosto buoni, penso), e sono ancora stupito e affascinato da come si realizza un film. Dalla scintilla di un'idea alle immagini sullo schermo, l'intero processo è un miracolo".

La star non ha però svelato i titoli delle opere di cui è protagonista che apprezza realmente.

L'attore ha aggiunto: "Girare film è un lavoro davvero difficile che richiede molto tempo che consiste di così tanti momenti di gioia che si scontrano con un egual numero di auto-odio. Si tratta del lavoro più grandioso al mondo e di una delle attività che confonde di più di cui sono a conoscenza".

Il nuovo romanzo di Hanks si ispirerà alla sua esperienza sul set e su quello che ha imparato nel corso degli anni, ai momenti più divertenti e agli errori compiuti.

La storia raccontata tra le pagine sarà ambientata in vari decenni e mostrerà inoltre come la cultura americana sia cambiata dopo la seconda Guerra mondiale. Una porzione della narrazione è ambientata nel 1947, con un soldato che ritorna a casa dopo la guerra e lascia un segno indelebile al nipote di 5 anni che poi diventa un autore di fumetti negli anni '70, creando un personaggio ispirato allo zio. Nel presente un regista decide di adattare quel fumetto in un film dal grande budget.