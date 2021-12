Tom Hanks sarà una guest star della serie 1883, lo spinoff di Yellowstone prodotto per Paramount+ che debutterà nelle prossime settimane sugli schermi americani.

L'attore premio Oscar apparirà nel secondo episodeio dello show in una sequenza in cui viene ricreata la Battaglia di Antietam, mostrando il personaggio interpretato da Tim McGraw alle prese con le conseguenze del conflitto.

Taylor Sheridan, produttore di 1883, ha svelato che nel nuovo show ci saranno numerose apparizioni a sorpresa, essendo riuscito a coinvolgere alcuni dei suoi attori preferiti grazie al successo ottenuto da Yellowstone, con star Kevin Costner.

Il filmmaker non ha però rivelato altri nomi oltre quello di Tom Hanks, lasciando così agli spettatori la sorpresa di scoprirli durante la visione.

1883 segue la famiglia Dutton mentre viaggia verso ovest attraverso l'America alla ricerca di un futuro più promettente nel Montana. Lungo il viaggio, la famiglia sarà costretta ad affrontare perdite e superare difficoltà.

La famiglia Dutton intraprende un viaggio verso ovest, attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia. Lo show è una rivisitazione dell'espansione occidentale e uno studio intenso di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d'America, il Montana.

Nel cast della serie tv, dal 19 dicembre su Paramount+, ritroveremo anche Billy Bob Thornton, Isabel May, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hébert e LaMonica Garrett. Il prequel è prodotto da MTV Entertainment Studios.