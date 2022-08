Tom Hanks lancia il suo primo gioco Hanx 101 Trivia

Tom Hanks ha ideato un nuovo gioco che sarà disponibile per gli abbonati al servizio Apple Arcade e sarà disponibile da venerdì 2 settembre.

L'attore premio Oscar è stato coinvolto attivamente nel progetto adatto all'utilizzo su iPhone, iPad, Mac e device Apple TV.

Hanx 101 Trivia è stato sviluppato da BlueLine Studios e metterà alla prova i giocatori per verificare la sua conoscenza su una serie di categorie per diventare un vero e proprio esperto. Inizialmente saranno a disposizione 58.000 domande in varie categorie come storia, scienza, geografia, cibo, arte, business e tecnologia.

Apple ha annunciato il progetto, che potrà contare sulla voce narrante di Tom Hanks, dichiarando: "Giocate, imparate e sfidatevi per diventare un maestro dei trivia con Hanx 101 Trivia, creato e sviluppato in partnership con l'attore e filmmaker Tom Hanks".

L'attore collaborerà nuovamente con Apple dopo la realizzazione, nel 2014, dell'app Hanx Writer che simulava l'utilizzo di una macchina da scrivere, proponendo anche i suoni alla fine.

Tom Hanks è stato recentemente protagonista nelle sale con il film Elvis, diretto da Baz Luhrmann, e prossimamente sarà Geppetto nella nuova versione della Disney del classico Pinocchio.