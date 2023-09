Tom Hanks: 'Se mi facessero andare nello spazio sarei disposto anche a pulire i bagni della navetta'

Tom Hanks è pronto a partire per un lungo viaggio nello spazio: il celebre attore 67enne, noto per il ruolo dell'astronauta americano Jim Lovell nel film del 1995 Apollo 13, ha rivelato di voler far parte di una missione lunare mentre si trovava a Londra per promuovere la sua nuova mostra chiamata "The Moonwalkers".

"Mi piacerebbe essere il responsabile del cibo e di fare battute da e verso la luna", ha detto Hanks al Telegraph. "Se ci fosse spazio per me sarei disposto anche a pulire i bagni della navetta, fare battute, raccontare storie e far divertire tutti, qualunque cosa."

Tom Hanks in una immagine del film Larry Crowne

"Sono il vostro uomo. Probabilmente mi iscriverei subito!", ha continuato l'attore. "Potrebbe essere un'ottima idea, farò tutto il lavoro. Pulirò il bagno. Servirò il cibo. Piegherò i vestiti. Stiverò l'equipaggiamento. In questo modo gli altri potrebbero essere liberi di fare altre cose."

Nella sua mostra, "The Moonwalkers", Hanks narra una serie di storie delle missioni Apollo attraverso un film immersivo che ha co-scritto con il regista e sceneggiatore Christopher Riley, e che verrà proiettato al Lightroom di King's Cross, a Londra, a partire dal 6 dicembre.