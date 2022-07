Tom Hanks e Rita Wilson tra le coppie vip più cliccate online; ma al primo posto c'è una sorpresa!

Vi siete mai trovati a cercare foto e notizie su Tom Hanks e Rita Wilson? O, magari, su Blake Lively e Ryan Reynolds? Certo che sì! Secondo un'indagine effettuata da DC Jewellery, però, al primo posto tra le coppie più cliccate online ci sarebbe una vera sorpresa!

Lo studio condotto da DC Jewellery ha utilizzato cinque fattori specifici nella sua metodologia per classificare le 10 migliori coppie di celebrità al mondo: volume di ricerca combinato, follower combinati su Instagram e Twitter, durata della loro relazione e durata del loro matrimonio. L'idea era quella di valutare l'interesse del pubblico nei loro confronti rispetto al loro successo/longevità come coppia. Ciascuna coppia ha ottenuto un "punteggio di coppia" e, in base al sistema di valutazione, un certo giocatore dell'NBA e sua moglie si sono aggiudicati l'ambita posizione di testa: LeBron James e Savannah Brinson.

Di seguito, la classifica completa ordinata dal decimo al primo posto:

10. Melissa McCarthy & Ben Falcone (6.21) 9. Lisa Kudrow & Michael Stern (6.31) 8. Jessica Alba & Cash Warren (6.56) 7. Justin Timberlake & Jessica Biel (6.62) 6. Elsa Pataky & Chris Hemsworth (6.82) 5. Blake Lively & Ryan Reynolds (6.87) 4. Tom Brady & Gisele Bündchen (7.13) 3. Ellen DeGeneres & Portia De Rossi (7.18) 2. Tom Hanks & Rita Wilson (7.38) 1. LeBron James & Savannah James (7.79)

I vincitori sono LeBron James e Savannah Brinson, che si sono sposati nel 2013. A dire il vero, il loro matrimonio non è così longevo come quello di altri "concorrenti", ed è per questo che siamo così sorpresi. Senza contare che Brinson (ora James) non è un attore o un atleta di alto profilo che possa contribuire a rafforzare la loro posizione in questo tipo di analisi.

Ryan Reynolds e Blake Lively, ad esempio, sono entrambi attori a pieno titolo e fanno costantemente notizia per le loro battute sarcastiche a spese l'uno dell'altra (il che spiega perché sono stati i primi per numero di ricerche su Google). E quello che sappiamo di Tom Hanks è che esprime chiaramente le sue opinioni quando si tratta di Lightyear senza Tim Allen o di qualsiasi fan che osi urtare sua moglie Rita Wilson. Lo studio ha dimostrato che Hanks e Wilson sono la coppia più longeva in classifica - e hanno da poco festeggiato il loro 34esimo anniversario di matrimonio!

LeBron James ha potuto aggiungere questo nuovo riconoscimento personale alla sua lunga lista di successi professionali - che comprende due medaglie olimpiche d'oro, quattro premi di MVP della NBA e quattro anelli del campionato - grazie agli enormi numeri che il suo nome riesce a raggranellare. Il 37enne, padre di tre figli, e sua moglie, hanno più di 120 milioni di follower sia su Twitter che su Instagram. Inoltre, secondo lo studio, i due hanno generato oltre 70 milioni di ricerche su Google.

Quali sono, invece, le coppie che si sono sposate più velocemente? Tim McGraw e Faith Hill e Elsa Pataky e Chris Hemsworth, che hanno deciso di convolare a nozze dopo meno di un anno di relazione. E Taylor Swift e il suo presunto futuro marito, Joe Alwyn, hanno sbaragliato tutti per il maggior numero di follower sui social media.