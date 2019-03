Tom Hanks nel cast del film diretto da Baz Luhrmann sulla vita di Elvis Presley?

Tom Hanks dovrebbe collaborare con il regista Baz Luhrmann in occasione del film biografico dedicato alla vita di Elvis Presley.

Il premio Oscar sembra sia stato scelto per la parte del manager dell'icona della musica, il colonnello Tom Parker, che aveva scoperto il talento dell'artista quando era sconosciuto e senza nessuno che lo rappresentasse. Presley riuscì a ottenere uno storico accordo con la RCA e dei ruoli in progetti cinematografici proprio grazie al lavoro compiuto dal manager.

Baz Luhrmann sarebbe ora alla ricerca di un esordiente per la parte di Elvis Presley e le audizioni sarebbero attualmente in corso.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. che non ha ancora stabilito il budget che avrà a disposizione il filmmaker, mentre le riprese dovrebbero iniziare prima della fine del 2019.

Hanks ha già recitato in numerosi film biografici, tra cui il recente A Beautiful Day in the Neighborhood che lo vedrà protagonista nella parte di Mister Rogers, l'amato protagonista di un apprezzato show televisivo.

The Get Down: Baz Luhrmann porta il suo "spettacolo spettacolare" in tv