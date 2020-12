Angelina Jolie e Tom Hanks onorano le famiglie dei militari in un video emozionante

Alcune star tra cui Keanu Reeves, Angelina Jolie e Tom Hanks hanno fatto i loro più cari auguri per Natale alle famiglie dei militari scomparsi in battaglia, tramite un video molto dolce e sentito.

A poche settimane dalla vacanze natalizie, alcune star di Hollywood hanno pensato di mandare i loro auguri alle famiglie dei militari scomparsi sul campo di battaglia, volti noti tra cui Tom Hanks, Angelina Jolie, Keanu Reeves, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, in un video molto bello apparso online.

Il video che avete appena visto è stato realizzato per la Fondazione Gary Sinise's 2020 Virtual Snowball Express, che dedica ogni anno un pensiero speciale ai bambini e alle famiglie che hanno perso qualche parente sul campo militare. Quest'anno, nel video appaiono nomi importanti del mondo dell'intrattenimento e del cinema, come appunto Tom Hanks che riprende il suo ruolo di capotreno in Polar Express per fare tanti auguri a tutti i bambini a cui è dedicato questo video: "Spero che tutti si divertano davvero molto quest'anno. Disney World riaprirà di nuovo in futuro. Divertitevi, lanciate alcune palle di neve in giro e tutti a bordo dello snowball express!"

Tutti hanno avuto parole molto sentite per le famiglie dei veterani, come Chris Pratt che ha fatto a tutti gli auguri dal set di Jurassic World: Dominion: "Vi mando i miei auguri da un posto molto speciale, dal set di Jurassic World: Dominion! Salutate tutti e buon Natale"

Il video include anche Jimmy Kimmel, Keanu Reeves, Angelina Jolie, Robin Roberts, Chef Gordon Ramsey, Mayim Bialik, Mark Wahlberg, KJ Apa di Riverdale, Kaley Cuoco, David Beckham, Chef Robert Irvine, Patricia Heaton, Michael Strahan, Jay Leno, Shania Twain, Simone Biles e tanto altri.