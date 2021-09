Tom Felton: la star di Harry Potter ha un malore durante un torneo di golf

Tom Felton ha avuto un problema di salute durante un torneo di golf che vedeva impegnate alcune celebrità. L'interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter sembra si sia accasciato a terra ed è stato portato via disteso su uno dei veicoli dell'organizzazione.

Durante l'evento in corso a Whistling Straits, in Wisconsin, che precede la Ryder Cup, Tom Felton si è sentito male mentre era nella zona della diciottesima buca del percorso e lo staff dell'evento golfistico è subito intervenuto per verificare le sue condizioni di salute.

L'attore non ha perso i sensi ma è apparso un po' in difficoltà mentre veniva portato via tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico.

Tra le celebrità che si trovavano impegnate nel torneo insieme a Felton c'era anche il calciatore Alessandro del Piero, oltre a Teemu Selanne, Mandy Rose, Toni Kukoc, Mike Eruzione, Stephanie Szostak, A.J. Hawk, Dan Jansen, Kelly Slater e Sasha Vujacic.

Per ora Tom non ha ancora aggiornato i suoi fan via social media, anche se la sua situazione non desta preoccupazioni.