Tom Felton e Diana Rigg nel cast del thriller Burial

Tom Felton e Diana Rigg faranno parte del cast di Burial, un nuovo thriller ambientato durante la seconda Guerra Mondiale.

Il progetto sarà scritto e diretto da Ben Parker e verrà presentato ai potenziali investitori la prossima settimana durante la versione virtuale del Mercato di Cannes.

Ben Parker (The Chamber) sarà sceneggiatore e regista del progetto ambientato durante gli ultimi giorni della seconda Guerra Mondiale e seguirà un gruppo di soldati russi guidati da Brana Vasilyeva, ruolo affidato all'attrice Niamh Algar, che lavora come agente dei servizi segeti. Il team ha una difficile missione che li condurrà fino a Mosca. Durante il percorso verranno inoltre attaccati da un gruppo di partigiani tedeschi che li ucciderà uno a uno. Vasilyeva e i sopravvissuti dovranno cercare di resistere per assicurare che ciò che trasportano, ovvero i resti di Hitler, non finisca nelle mani di chi li attacca e venga sepolto per sempre per nascondere la verità.

Nel cast ci saranno anche Tom Felton, Diana Rigg, Tom Glynn-Carney e Ian Hart.

Le riprese si svolgeranno in Estonia negli ultimi mesi del 2020.

Matthew James Wilkinson, che farà parte del team di produttori, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti nel lavorare con Altitude per realizzare il secondo film di Ben, con un gruppo di attori talmente brillanti e di talento. Questa storia unica e potente ambientata alla fine della seconda Guerra Mondiale sarà un'esperienza elettrizzante e un modo per riflettere in modo provocatorio sulle problematiche attuali attraverso il racconto di come seppellire la verità permette al male di tornare a crescere nel mondo".