Tom Cruise, per il primo film nello spazio l'attore è stato battuto da una troupe russa

In vista dell'imminente epopea spaziale da 200 milioni di dollari che vede come protagonisti Tom Cruise ed Elon Musk, una troupe cinematografica russa ha intenzione di produrre il primo film girato nello spazio, battendo così i rivali americani.

The Challenge è la storia di un medico russo inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale per salvare la vita di un cosmonauta. Se tutto va secondo i piani, il team di produzione partirà il mese prossimo con una missione di 12 giorni per portare a termine il progetto.

Una collaborazione tra l'agenzia spaziale russa Roscosmos, l'emittente pubblica Channel One e lo studio Yellow, Black and White, vede alla regia Klim Shipenko, la cui commedia campione d'incassi "Son of a Rich" è il film di maggior incasso russo di tutti i tempi. Il team di produzione ha ricevuto un corso intensivo sui viaggi spaziali all'inizio di quest'anno, presso il Centro Yuri Gagarin per l'addestramento dei cosmonauti.

Shipenko dovrebbe entrare in orbita il 5 ottobre su un'astronave pilotata da Anton Shkaplerov, un cosmonauta russo molto esperto. Questa settimana, durante una conferenza stampa a Mosca, il regista ha affermato che era "troppo tardi" per aver paura della missione: "Se hai paura dei lupi, non dovresti andare nella foresta. Non c'è più tempo per la paura".