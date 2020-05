Tom Cruise nello spazio, secondo un portavoce della NASA, "ispirerà le prossime generazioni"

La NASA ha commentato la notizia che Tom Cruise realizzerà un film nello spazio sostenendo che si tratterà di un progetto in grado di ispirare le nuove generazioni. In occasione del lancio di SpaceX c'è stato modo di parlare del progetto cinematografico incredibilmente ambizioso e complicato da realizzare.

James Bridenstine della NASA ha dichiarato: "Le persone mi chiedono sempre di Tom Cruise ora. La risposta è sì, saremmo felici che Cruise volasse fino alla Stazione Spaziale Internazionale per girare un film. Sono a favore. Faremo il possibile per realizzarlo. C'è stato un giorno in cui ho visto alle elementari Top Gun. Da allora, ho saputo che sarei diventato un pilota della Marina, è così che è andata. L'obiettivo qui è simile".

Elon Musk ha aggiunto: "Facciamo entusiasmare i ragazzini! Proviamo a far venire il desiderio di indossare quella tuta spaziale, andare in orbita, sulla Luna e su Marte. Stiamo dando nuova forza al sogno dello spazio. Chiunque abbia dentro di sé lo spirito dell'esplorazione dovrebbe amare ciò che sta accadendo oggi".

Bridenstine ha aggiunto: "Se possiamo coinvolgere Tom Cruise per ispirare un ragazzino delle elementari a diventare un membro della Marina e un pilota, perché non potrebbe fare lo stesso ispirando i giovani a diventare il prossimo Elon Musk? Per questo motivo faremo questo lancio e il film. Si tratta di coinvolgere la prossima generazione".

Doug Liman sarà il regista e lo sceneggiatore del progetto la cui trama è ancora avvolta dal mistero.