Tom Cruise pensa al futuro: pronto a girare due film nel 2025

Mentre Mission: Impossible 8 è ancora in fase di riprese, Tom Cruise ha prenotato due film, le cui riprese sono previste per il 2025.

Innanzitutto, Cruise farà coppia con Alejandro G. Iñàrritu per un film ancora senza titolo. Il cast di questo film è molto ricco. Insieme a Cruise c'è un ensemble che comprende Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde. Per il film si stanno preparando le riprese nel primo trimestre del 2025.

Tom Cruise proiettato al futuro: ecco i prossimi film in arrivo

La sinossi sembrerebbe piuttosto criptica, ma è chiaro che Cruise è il protagonista, e senza dubbio il film viene posizionato come veicolo per gli Oscar. Per quanto ne sappiamo, il film di Iñàrritu è incentrato sull'uomo più potente del mondo, che si imbarca in una frenetica missione per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro che ha scatenato distrugga tutto.

Una volta terminata la produzione del film di Inarritu, Cruise dovrà fare il giro promozionale per Mission: Impossible 8, che uscirà il 23 maggio 2025. Un'anteprima a Cannes non è da escludere per il film, soprattutto visto il successo di Top Gun: Maverick, che due anni fa ha avuto un'anteprima di grande successo sulla Croisette francese.

Poi Cruise salirà a bordo della sua seconda produzione del 2025: a luglio, infatti, sarà impegnato nelle riprese di Broadsword di Christopher McQuarrie. Si dice che il film sarà interpretato dal premio Oscar Marion Cotillard e da Henry Cavill. Broadsword è basato su una storia originale di McQuarrie e negli ultimi mesi il progetto ha preso piede.

Broadsword, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di un'operazione S.O.E. e di un capitano di marina che si schianta in Francia e diventa l'unico sopravvissuto. Contro ogni previsione, dovrà portare a termine la sua missione nel caos della guerra.

È una pura speculazione, ma non sorprenderebbe se il 2026 fosse l'anno in cui Cruise girerà Top Gun 3. Il co-protagonista di Maverick, Glen Powell, aveva confermato che c'era una data limite per l'inizio della produzione del sequel e che si stava effettivamente scrivendo una sceneggiatura per il film.