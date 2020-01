Tolo Tolo, Pietro Valsecchi: "Il film di Checco Zalone ha riunito gli italiani nelle sale"

Pietro Valsecchi, fondatore di Taodue Film, compagnia che ha prodotto il film già campione di incassi di Checco Zalone, Tolo Tolo, non ha che lodi nei confronti del regista e attore pugliese e ha commentato il successo del film a un giorno dallo straordinario debutto in sala.

"Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche. Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l'opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico".

Il produttore lombardo ha così commentato lo strepitoso successo e l'incredibile risonanza che sta avendo la pellicola, la quale rappresenta un vero trionfo per il cinema italiano, soprattutto considerando che nella classifica nostrana dei 10 maggiori incassi del 2019 l'Italia è presente con un solo titolo (Il Primo Natale di Ficarra e Picone).

8.680.232 è la cifra ufficiale raggiunta ieri, 1 gennaio, da Tolo Tolo, che nel segnare il record come film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione ha battuto... Checco Zalone.

Il precedente record era stato infatti conquistato nel 2016 con Quo Vado?, di cui era protagonista, che aveva portato a casa 7.341.414 euro.

Intanto, la pellicola, di cui abbiamo parlato nella recensione di Tolo Tolo, sta generando ogni sorta di reazione anche da parte di politici, personaggi noti e celebrità varie.