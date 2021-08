Tokyo 2020, One Piece rivive nell'omaggio del greco Miltiadis Tentoglou

L'atleta greco Miltiadis Tentoglou, medaglia d'oro nel salto in lungo oggi a Tokyo 2020, ha reso omaggio a One Piece con un particolare gesto.

Omaggio a sorpresa per One Piece a Tokyo 2020, che è valso anche come portafortuna per Miltiadis Tentoglou, l'atleta greco che si è presentato come avrebbe fatto Luffy e che, al termine della gara, è salito sul gradino più alto del podio nella gara di salto in lungo.

Se già la ginnasta messicana Alexa Moreno aveva sorpreso il pubblico con una coreografia sulle note di Demon Slayer, il greco Tentoglou nella gara di ieri ha fatto molto di più perchè, "insieme" al capitano dei Cappello di paglia, è riuscito a vincere la medaglia d'oro nel salto in lungo.

Durante la presentazione, infatti, l'atleta si è presentato in diretta imitando una delle pose che ben conoscono tutti i fan di One Piece, quella del Gear Second, una delle tecniche di combattimento più efficaci di Luffy, usata per la prima a Enies Lobby contro Blueno, resa possibile essenzialmente dal fatto che il protagonista dell'opera di Eiichiro Oda è tutto fatto di gomma.

Se il video e le foto hanno subito affollato i profili social dedicati a One Piece, al termine della gara e al culmine del trionfo è stato lo stesso Miltiadis Tentoglou a spiegare, in un'intervista con una TV greca, che sì, quella mossa era in effetti imitazione e personale omaggio a One Piece, manga di cui lui stesso è grande fan.